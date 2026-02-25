ダルビッシュが自身のXで決起集会の様子を公開…サポートメンバーも参加野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーとして宮崎合宿に参加していたパドレスのダルビッシュ有投手が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、23日に開催された選手たちによる決起集会の様子を公開した。豪華なメンバーが揃う中、合宿を支えたサポートメンバー6人も同席しており、ネット上のファンからは「さすがの気遣い」「いい関係性」と感動の声が