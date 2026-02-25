去年10月、滋賀県彦根市で速度制限を大幅に超える120kmで運転し、電柱に衝突。乗っていた10代の女性2人を死亡させたとして、21歳の男を逮捕しました。危険運転致死の疑いで逮捕されたのは、滋賀県彦根市の無職永井望開（21）容疑者です。警察によりますと永井容疑者は、去年10月26日午前6時45分ごろ、滋賀県彦根市堀町を運転中、最高速度40kmと定められている市道を、約120kmで走行し、道をそれて対向車線側にある電柱に衝