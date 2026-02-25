TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が25日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。高市早苗首相（自民党総裁）の事務所が、先の衆院選で当選した自民議員側に対し、当選祝い名目で数万円相当のカタログギフトを配布していたことに言及した。首相は自身のX（旧ツイッター）で、当選へのねぎらいの気持ちを込め、全員に「（自身が支部長を務める）奈良県第2選挙区支部として品物を寄