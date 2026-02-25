ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の2人が25日、都内の日本記者クラブで会見を行った。金メダルが決まった瞬間について質問を受けたりくりゅう。そこまで喜びを爆発させなかった理由について、木原は「ペアスケーターの仲間はお互い苦労してきた努力の過程を知っているので、一緒に戦ってきたライバルの