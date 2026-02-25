それだけ期待が大きかったということか――。「カリフォルニアポスト」紙は２４日（日本時間２５日）、「ドジャースファン、マイケル・コンフォートが新チームと契約後『有害な元恋人』と非難」との記事を配信した。ドジャースＦＡのマイケル・コンフォート外野手（３２）が２３日にカブスとマイナー契約を結んだと報じられた。昨季１年１７００万ドル（約２６億４５００万円）でドジャースに加わり打棒が期待されたが、１３８