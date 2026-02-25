◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦那須川天心―ファン・フランシスコ・エストラーダ（４月１１日、両国国技館）４月１１日に東京・両国国技館で再起戦に臨むＷＢＡ＆ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２５日、都内で会見。ＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦で、元２階級制覇王者でＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位のファン・フランシスコ・エストラーダ（３５）＝メキシコ＝と