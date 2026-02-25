シャープの沖津雅浩社長 CEOは、2026年2月24日、同社イントラネットを通じて、社員を対象にしたCEOメッセージを配信した。「公表値達成に全力を尽くそう」と題し、2月10日に発表した2025年度第3四半期決算の報告やディスプレイデバイス事業の構造改革について言及する一方、通期目標の達成に向けて強い意思を示した。シャープの沖津雅浩社長 CEOシャープが発表した2025年度第3四半期（2025年4月〜12月）の連結業績は、売上高が前年