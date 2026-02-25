巨人の山瀬慎之助捕手が那覇キャンプ最終クール１日目、ＣＳ放送日テレジータスのキャンプ中継のインタビューに登場した。プロ７年目を迎えた山瀬。１月には同僚の甲斐拓也捕手と自主トレを行い「１月からいい準備ができてキャンプインできていますし、もっともっとアピールしていきたい」と状態を明かした。オープン戦ではここまで３試合に出場して打率２割５分。「バッティングは内容はそんなに悪くないかなって思うんです