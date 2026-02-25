リンクをコピーする

アジア株米中関係安定化期待、トランプは中国に言及せず韓国株は仏抜き世界9位 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 26837.63（+247.31+0.93%） 中国上海総合指数 4166.72（+49.31+1.20%） 台湾加権指数 35210.96（+510.14+1.47%） 韓国総合株価指数 6142.12（+172.48+2.89%） 豪ＡＳＸ２００指数 9111.90（+89.59+0.99%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82903.63（+677.71+0.82%）