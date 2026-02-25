【通貨別まとめと見通し】ユーロ円緩やかな上昇基調から急加速 先週から昨日までのまとめ ユーロ円は、「緩やかな底打ちから急騰」という極めて強い展開を見せた。 16日～22日： 181.00～182.50円のレンジ内で推移。下値をじりじりと切り上げる底堅い動きが続いた。 23日： 182円台半ばで小休止。 24日（重要）： 東京市場から欧州市場にかけて買いが加速。182.30円付近から184.19円まで約1.9円