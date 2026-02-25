【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円緩やかな上昇から急加速 先週から昨日までのまとめ メキシコペソ円は「緩やかな上昇から急加速」という、非常に強い騰勢を見せた。 2月16日～17日： 8.90円～8.95円付近で底堅く推移。中銀の金利据え置き観測を背景に、押し目買いが優勢な展開であった。 2月18日～20日： 心理的節目となる9.00円を一時突破。その後、利益確定売りに押される場面もあったが、