【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円底堅い推移からレンジ上放れ 先週から昨日までのまとめ ランド円は「底堅い推移からレンジ上放れ」という、非常に力強い展開を見せた。 2月16日～22日： 9.55円～9.70円のレンジ内で推移。南アフリカの予算案発表などを控え、慎重ながらも高い政策金利を背景とした押し目買いが入り、下値をじりじりと切り上げる展開が続いた。 2月23日： 9.65円付近で安定した動