【通貨別まとめと見通し】スイス円緩やかな下値切り上げから、レンジ上限を突き抜ける急騰 先週から昨日までのまとめ スイス円は「緩やかな下値切り上げから、レンジ上限を突き抜ける急騰」という極めて強い展開を見せた。 2月16日～18日： 198.50円～199.50円の狭いレンジで推移。スイス国立銀行（SNB）のインフレ抑制姿勢と、日銀の低金利据え置き観測の対比から、底堅い地合いが形成された。 2月19日A