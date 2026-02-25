東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 消費者物価指数（1月）09:30 結果3.8% 予想3.7%前回3.8%（前年比) 結果3.4% 予想3.3%前回3.3%（トリム平均・前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 高市首相「市場を高い緊張感持ち、注視していること変わらない」 政府は国会同意人事案を衆参両院に提示 日銀委員候補に中央大名誉教授の浅田統一郎氏、青学大教授の佐藤綾野