日銀1月の基調的なインフレ率を捕捉するための指標刈込平均1.7％で下落 日本銀行が発表する基調的なインフレ率を捕捉するための指標(1月)は、最も注目度の高い刈込平均が前年比+1.7％で12月の+1.9％から低下した。2か月連続の低下。加重平均は+0.8％と前回から横ばい。最頻値は+1.5％と小幅上昇。