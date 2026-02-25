お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健、タレントの朝日奈央が25日、都内で行われた『ビックカメラ 新オリジナルブランド記者発表会』に登壇した。【集合ショット】かわいい…！カラフルな窓から顔を出す堀内健＆朝日奈央冒頭、「朝日奈央です」と自己紹介する朝日に「なんでやねん！」とツッコみ、さっそく笑いを誘った堀内。イベントでは、最近買った電化製品についてトークしたあと、新オリジナルブランドのコンセプトに合わ