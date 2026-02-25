竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第7話が、2月24日（火）に放送された。佐久間直人（渡辺大知）の兄が殺害された事件について、アリバイが崩れた岩本万季子（井上真央）。そんな彼女に刑事の南良理香子（江口のりこ）が“あること”を伝えると、万季子が不審な行動を始め…。（※以下、第7話のネタバレがあります）【映像】任意同行に応じない万季子に南良がかけた言葉は…◆「これから話すことは