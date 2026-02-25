「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午後２時現在で、モンスターラボが「買い予想数上昇」で３位となっている。 ２４日の取引終了後に、延期していた２５年１２月期の決算発表を２月２７日に行うと発表した。同社の２５年１２月期決算については、従来は２月１３日に発表予定であったが、保有する非上場の外貨建投資有価証券の公正価値評価に時間を要していることから、予定通りの期