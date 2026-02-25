フジクラは大幅続伸。この日午後２時ごろ、株式分割を実施すると発表した。３月３１日を基準日として１株を６株に分割する。株式の投資単位当たりの金額を下げることで、個人をはじめとした投資家が投資しやすい環境を整えて投資家層の拡大を図るため。 出所：MINKABU PRESS