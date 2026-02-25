海帆が後場急騰し、ストップ高の前営業日比８０円高の４１３円に買われた。きょう午前１１時３０分ごろ、同日付で連結子会社が太陽光発電施設４２カ所を７億７０００万円で取得することを取締役会で決議したと発表した。今回取得する施設は６月以降から順次稼働する。２７年３月期では売電による売上高に５０００万円ほど貢献すると見込んでおり、好感した買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS