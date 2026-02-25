＜茨城県を巡る人気日帰りはとバスツアー！＞空中に実るいちご食べ放題&クーポンシートでお得にショッピング！約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！【出演者】マヂカルラブリー斉藤慶子塩粼太智（M!LK）【今回体験したバスツアー】＜はとバスツアー＞日本最大級の“茨城空中いちご”狩り食べ放題と国産霜降り牛ステーキ丼[料金]大人：12,680円〜13,980円子ども：11,980円〜13,280円（6歳以上12歳未満）