25日午後、宇部市の市道で乗用車が民家に突っ込む事故がありました。事故があったのは宇部市西岐波の市道です。警察によりますと午後1時39分頃、110番通報で事故を認知。普通乗用車は歩道の縁石を越え、住宅の外壁を壊し、車両の先端は住宅に突っ込んでいます。現場は山口宇部道路から一般道と合流する三差路です。70代とみられる男性が運転していて、ケガをしているということですが、命に別状はないとみられます。