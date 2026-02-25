会える頻度が減ったとき、男性の本気度ははっきり表れます。本命相手ほど、距離や忙しさを理由に気持ちを曖昧にしません。会えない時間をどう扱うかに、その人の本心が出るのです。連絡を止めない会えない状況でも、男性は本命の女性とはやりとりを自然に続けようとします。それは義務感ではなく、すでに男性にとって生活の一部だからでしょう。次に会う約束を具体化する会えない日々が続くからこそ、男性は会う約束を取り付けよう