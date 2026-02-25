プロボクシングWBC世界スーパーフライ級1位の坪井智也（29＝帝拳、3勝2KO）が4月11日に東京・両国国技館で、元2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（36＝メキシコ、43勝22KO5敗2分け）と対戦することが25日、発表された。WBC世界バンタム級挑戦者決定戦、同級2位・那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）―同級1位フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）と同じ興行で行われる。21年のアマチュア世界選手権バンタム