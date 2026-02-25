25日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡が、3月22日（日）に福岡武道館で開催される「FUKUOKA ALL-STAR 大運動会2026」に参加することをクラブ公式サイトで発表した。 このイベントは小学生を対象にして行われ、バレーボールだけでなくさまざまな競技チームが交わり、楽しみながら体を動かすことで、スポーツの魅力を感じてもらうことを目的として行われる