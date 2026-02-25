お笑いコンビ「アルコ&ピース」の平子祐希（47）が、25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。お笑いの道へ進むきっかけについて語った。同番組にともにゲスト出演した相方・酒井健太とは、コンビ結成20周年を迎える。当初、お互い別のメンバーと活動していたが、解散を経て同時期にピン芸人となり、事務所の後輩である酒井と「ちょっとやってみようか」と結成した。お笑い芸人を目指したきっかけ