最近、彼が自分のことを話さなくなった。予定も気持ちも、あえて共有しない。そんな変化に戸惑う女性は少なくありません。でも男性が秘密主義になるのは、必ずしも裏があるとは限らないのです。自分の問題は“自分で処理したい”から仕事や将来の不安を抱えているとき、男性は人に頼るより一人で整理しようとする傾向があります。弱さを見せたくない、心配をかけたくないという思いが、結果として“話さない”行動につながるのです