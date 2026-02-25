ネプチューン堀内健（56）と朝日奈央（31）が25日、都内で行われた、ビックカメラ新オリジナルブランド記者発表会に出席した。ビックカメラはこの日、新オリジナルブランド「ビックアイデア」始動を発表。同社の秋保徹社長が30年に売上高1000億円を目指すとしたことを受けて、2人は新商品企画会議に臨んだ。堀内は「絶対、売れないけれど買いたくなるもの」と題したフリップトークで、相方の名倉潤（57）の「びんぼうゆすり発電機