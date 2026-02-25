汗や皮脂でメイクが崩れやすい季節に向けて、デイジードールの冷感アイテム2品が数量限定で登場します。ミストとルースパウダーを重ねる設計で、仕上げたての印象をキープしやすい夏仕様のラインナップです。ひんやり感とUVカットを両立した、暑い日向けのベースメイク仕上げアイテムです☆ デイジードール「メイクフィックスミスト＆シルキーフィックスUVパウダー」 発売日：2026年4月15日アイテム数