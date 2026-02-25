花粉症の症状が出始めるこの時期、「症状がよくなったから薬をやめてもいいのでは」「去年の薬を使えば大丈夫なのでは」といった判断を自分でしてしまう人も少なくない。こうした行動について、薬学の専門家が注意を呼びかけるとともに、現状の花粉症に関する薬について解説した。神戸薬科大学で薬学を専門とし、地域で薬に関する市民向けの講座を担当している、講師の上田久美子さん。薬の役割について「病気を根本から治して