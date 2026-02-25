JR西日本 JR西日本によりますと、25日午後1時5分ごろ、岡山県新見市西方のJR伯備線の布原駅構内で落石がありました。新見駅と上石見駅の間で運転を見合わせていましたが、線路の安全を確認し、午後2時40分に再開しました。 1両編成の普通列車（乗客5人）が布原駅を通過中、運転士がホームの近くで落石を発見しました。けが人はいませんでした。 下り線路の左側レールの近くにラグビーボールほど