経営判断の精度を左右するコンディション管理を、法人契約で導入できる新プログラムが始まりました。YOSA PARK -THIAUL-が、企業経営者・役員・幹部層向けの「法人契約型コンディショニングプログラム」を提供開始しました。単発施術ではなく継続管理を前提にした設計で、意思決定を支える身体づくりに向き合うサービスです。 YOSA PARK -THIAUL-「法人契約型コンディショニングプログラム」 提供開始