明日26日は雨がやんで、花粉の飛散量は増えるでしょう。静岡や福岡では「極めて多い」レベルとなりそうです。大阪や広島は「多い」、東京や名古屋で「やや多い」予想です。花粉症の方は対策を。本格的な花粉シーズンとなっており、雨の降らない日は大量飛散となるでしょう。明日26日は花粉の飛散量が増える「極めて多い」所も本格的な花粉シーズンを迎えていますが、今日25日は広く雨が降り、花粉の飛散は抑えられている所が多く