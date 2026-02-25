下北沢で、福祉を「遠いテーマ」ではなく暮らしの延長として感じられる1日限定イベントが開かれます。世田谷区のプラットフォーム「SETAGAYA PORT」と「SHIMOKITA COLLEGE」が協働し、雑貨・食・アートが集まる「フクシのあわいマルシェ」を開催します。買い物や会話のなかで、わたしとあなたの間にある小さな気づきを持ち帰れるマルシェです。 SETAGAYA PORT×SHIMOKITA COLLEGE「フクシのあわいマルシェ」