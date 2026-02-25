ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」の木ノ葉商店に、オリジナルアパレルブランド「SHINOBIZATO＋」の新作ウェア2点が登場します。ラインナップは、うずまきナルトをイメージしたナイロンジャケットと、木ノ葉隠れの里の忍ベストをモチーフにしたベストです。忍里7周年のスペシャルイヤーを前に、作品世界をまとって歩ける新作コレクションがそろいました。 ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里 SHINOBIZATO＋新作ウェア