近畿大学の学生ラーメンプロジェクト「近大をすすらんか。」が、学外でのキッチンカー出店を実施します。会場は大阪機械卸業団地協同組合内の株式会社コノエ敷地で、2026年2月27日に「近大まぜそば」100食を販売予定です。大学内営業から一歩外へ広がり、企業と学生が昼休みに交わる地域連携の実証が始まります。 近畿大学「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」キッチンカー出店 開催日：2026