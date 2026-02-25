お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が24日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。子どもたちを叱る際に掛ける言葉を明かした。【写真集カット】アルピー平子、ダンディな色気たっぷりのベッドシーン平子は“愛妻家”で知られ、テレビ番組でも度々妻への愛を惜しみなく語ってきた。2007年に結婚し、現在は14歳の長男、12歳の長女との4人家族だ。番組では、子どもを叱る際の具体的な方法