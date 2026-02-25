TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が25日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。“岡田准一仕込み”の体操を披露した。番組のエンタメ・コーナーで、24日にマクドナルド「プレミアムローストコーヒー」リニューアル発表イベントに出席した岡田について放送。「THETIME，」に取材に対し、岡田は「安住さんについての情報によると、おなかが出てきた、肩が痛い、猫背というオジサ