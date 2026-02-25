ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の2人が25日、都内の日本記者クラブで会見を行った。3月の世界選手権について木原は「ゆっくり落ち着いてから次の目標や世界選手権のことは考えていきたい」とコメント。「将来的には2人でペアの指導者になることを目標にしている。それがいつになるかは今の時点では