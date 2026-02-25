アサヒビールは２５日、新商品のビール「アサヒゴールド」を４月１４日から発売すると発表した。昨年９月末に発生したサイバー攻撃によるシステム障害からの反転攻勢を目指す。アサヒゴールドは麦芽１００％で、アサヒの従来品に比べて約１・５倍の麦芽を使用している。麦芽やホップの配合を調整し、麦のうまみとすっきりとした味わいを両立したという。コンビニ想定価格は税込み２３７円前後（３５０ミリ・リットル）で、２０