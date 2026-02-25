上位のランキングは大きな変化なし？SUUMOは2026年2月25日、「SUUMO住みたい街ランキング 2026 首都圏版」の記者発表会を開催しました。【画像】なるほど！ これがランキングの結果です!!「SUUMO住みたい街ランキング 2026 首都圏版」の1位は「横浜」、2位は「大宮」、3位は「吉祥寺」となり、ベスト3は前回から変動なしでした。なお、横浜は9年連続で1位を獲得しています。この結果を受け、SUUMO副編集長の江原亜弥美氏は特に