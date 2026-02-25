フジドリームエアラインズ（FDA）は、新サービス「WEBチェックイン」を、3月29日搭乗分から開始する。スマートフォンから搭乗手続きと搭乗券の表示が可能となり、預け入れ手荷物がない場合には空港カウンターや自動チェックイン機に立ち寄ることなく、保安検査場へ向かうことができるようになる。利用可能時間は搭乗当日の午前5時から出発20分前まで。対象者は、FDA運航便をFDAもしくは日本航空（JAL）で予約・購入した、定期便利