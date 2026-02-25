レアル・マドリードに所属するベルギー代表GKティボー・クルトワが、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールを擁護した。24日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。ヴィニシウスは17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・ノックアウトフェーズ・プレーオフ・ファーストレグのベンフィカ戦で、アルゼンチン代表FWジャンルカ・プレスティアーニから人種差別的な暴言を受けたと主張したことが大きな問題となっている。