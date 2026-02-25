作家・東野圭吾の長編ミステリー『殺人の門』が、2006年刊行の文庫版から20年の時を経て上下巻に分冊され、新装版としてKADOKAWAより25日に発売された。さらに本作の実写映画化も正式に決定し、2027年早春に全国東宝系で公開予定。キャストやスタッフなど、今後の発表が楽しみだ。【画像】不穏な雰囲気…『殺人の門』下巻の書影本作は、「殺したい。私の人生を狂わせる悪魔のようなあの男を――」という衝撃的な一文から始まる