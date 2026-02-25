「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が25日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「君が最後に遺した歌完成披露舞台挨拶ありがとうございました！」と書き出しためるる。自身がヒロインを務める3月20日公開の映画の完成披露舞台あいさつに出席したことを報告した。鮮やかなオレンジ色が特徴のロングドレスはバックに大胆なスリットが入った大人なデザイン。後ろ姿でファンを魅了し「3月20日