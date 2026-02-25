新喜劇女優の小寺真理（34）が25日、大阪市内で行われた「吉本新喜劇GM月例会見」に出席し、吉本新喜劇では初めて？」という写真集のPRを行った。写真集のタイトルは「小寺真理1st写真集こんなん、好きになってまうやん。」（2月28日発売）。水着やランジェリーショットも含まれている。小寺は「乳に自信がなかったので、撮影前には必死でダイエットして、腹筋を割りました。カメラマンさんや出版社からは求められてないのに、自