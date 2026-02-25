元広島監督の野村謙二郎氏（59）が、自身のYouTube「ノムケンCHANNEL」を更新。オープン戦でチームに欠かせない存在となった広島のユーティリティー野手を称えた。平川蓮（仙台大）、勝田成（近大）のルーキーコンビの活躍が注目を集めるが、野村氏はある野手にも「（開幕）1軍は間違いない」と太鼓判を押した。6年目の二俣翔一内野手は、23日のオープン戦・ヤクルト戦で「9番・捕手」でフル出場。新井監督を「今日の収穫は