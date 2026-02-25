昨年2月にデビューした7人組ボーイズグループ「NouerA（ヌエラ）」が、ドイツを魅了した。同国のマインツで21日から2日間開かれた「K−POP Revolution」に出演し、大好評を得た。韓国の公営放送MBCは25日「ドイツを熱く盛り上げた。2日間で多彩な音楽を披露。特に力強いダンスから甘い歌唱力まで、目が離せないパフォーマンスでドイツのファンの心を一瞬につかんだ」と報じた。公演2日目の22日には、自身の歌以外にも、K−POPカバ