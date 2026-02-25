乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）の先行カットが24日、公開された。今回公開されたのは、ベッドにあおむけになり、こちらを見つめている1枚。フランスのニースで撮影されたもので、ピンクのニットを身にまとい、マカロンを食べるという「甘々」な写真となっている。大の甘い物好きで、好きなお菓子にマカロンを挙げている。本場フランスでおいしいマカロンを食べることができた