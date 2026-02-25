生活保護制度はすべての人に最低限度の生活を保障し、自立を支援することを目的としています。しかし、大学への進学を希望した場合、その選択が大きく制限されるケースもあるようです。大学への進学は本当に無理なのでしょうか。 本記事では、国会での質問主意書と政府答弁を踏まえ、生活保護世帯における大学進学の実現性を解説していきます。 生活保護費で大学進学費用を賄うことは原則想定されていない運用